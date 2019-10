Amazon Fire TV Stick torna in super offerta su Amazon

Nuova offerta sull'Amazon Fire TV Stick, il dongle per i televisori tradizionali che li trasforma in smart tv. Quest'oggi torna la promozione storica che permette di acquistarla ad un prezzo davvero super conveniente.

Il colosso di Jeff Bezos consente di portarla a casa a soli 24,99 Euro, quasi il 40% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. Il risparmio è pari a 15 Euro, ma dati alla mano si tratta di uno dei prezzi più convenienti degli ultimi tempi, inferiore anche a quello raggiunto durante il Prime Day o il Black Friday.

E' bene però precisare che si tratta del primo modello, che non supporta lo streaming in 4K dei contenuti. Per soddisfare quest'ultimo requisito è necessario acquistare la Fire TV Stick 4K, che però ha un costo di 59,99 Euro ma si differenzia da quella in offerta anche per la presenza di un telecomando con supporto ad Alexa ed ai comandi vocali.

Con Amazon Fire TV Stick è possibile installare sul televisore applicazioni come Netflix, YouTube, DAZN, Infinity e Rai Play. Un vantaggio importante è rappresentato dalla possibilità di scorrere l'interfaccia grafica tramite il telecomando, il che facilita la scelta dei contenuti da visualizzare.

Amazon ovviamente garantisce la spedizione rapida senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.