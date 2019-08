Amazon Fire TV Stick torna in super offerta anche per i clienti non Prime

La Fire TV Stick di Amazon è stata tra le protagoniste del Prime Day dello scorso mese, nel corso del quale è stata venduta ad un super prezzo in esclusiva per gli abbonati Prime. Quest'oggi, la società di Jeff Bezos la propone allo stesso prezzo ma anche per coloro che non hanno sottoscritto il piano annuale.

Da oggi infatti la Fire TV Stick, nella versione Basic che non include il telecomando con supporto ai comandi vocali, può essere acquistata a 29,99 Euro, rispetto ai 39,99 Euro di listino. Le motivazioni che si celano dietro questa promozione non sono note, tanto meno è stata annunciata la data di scadenza dell'offerta.

Fire TV Stick rappresenta però senza dubbio uno dei prodotti di punta dell'ecosistema Amazon, in quanto consente di trasformare un televisore tradizionale in una smart TV grazie a più di 4.000 applicazioni e giochi, a cui di recente si è aggiunta YouTube grazie all'accordo stilato con Google.

Tra le app supportate figura ovviamente Netflix, Prime Video (disponibile solo per gli abbonati Prime), DAZN e Rai Play.

Per gli iscritti ad Amazon Prime è garantito accesso illimitato ai contenuti della piattaforma di Amazon, tra cui The Man In The High Castle, American Gods e lo show The Grand Tour.