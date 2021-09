Amazon Fire TV Stick tornano in offerta: si parte da 19,99 Euro!

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld di Settembre quest'oggi. Continuano anche le promozioni di Amazon che propone una serie di sconti molto interessanti su Fire TV Stick.

Sconti Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021: 24,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021: 24,99 Euro (39,99 Euro) Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro) Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD: 89,99 Euro (119,99 Euro)

Amazon propone il pagamento a rate a tasso zero su tutti i modelli, ma soprattutto sul Lite e la versione base in sconto a 29,99 Euro le stime di consegna non sono immediate e si arriva fino ad Ottobre.

Fire TV Stick è compatibile con DAZN per la visione della Serie A in streaming, ma grazie all'accordo siglato con la UEFA Amazon trasmetterà anche la Champions League su Prime Video. Il colosso di Seattle ha infatti portato a casa i diritti per la trasmissione della migliore partita del mercoledì e della Supercoppa UEFA.