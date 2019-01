Amazon Fire TV: superati i 30 milioni di utenti attivi

Amazon Fire TV supera i 30 milioni di utenti attivi In un’intervista rilasciata a CNET nel corso del CES 2019, il vice presidente Amazon, Marc Whitten, ha affermato che il device di streaming video del colosso dell’e-commerce ha tagliato il traguardo dei 30 milioni di utenti.

Il successo della linea Fire TV, lanciata da Amazon nel 2014, è destinato a crescere: gli utenti della Fire TV, infatti, sono aumentati di ben 5 milioni rispetto ai 25 milioni di utenti registrati ad ottore, e si attendono nuove attivazioni a seguito degli acquisti effettuati durante le festività.

Lo stesso Whitten ha poi aggiunto che Amazon non dorme sugli allori, è, infatti, costantemente a lavoro per migliorare il suo dispositivo, in particolar modo promuovendo il suo servizio di streaming Prime Video e migliorando l’interazione dell’utente tramite l’assistente vocale Amazon Alexa.

Con questi numeri, il device di Amazon ha superato, quindi, uno dei competitor più agguerriti, Roku, che è fermo a circa 27 milioni di utenti attivi.

Ricordiamo che la Fire TV di Amazon è presente in 80 paesi , ed ha da poco lanciato le versioni Cube e Recast. In Italia, putroppo, è disponibile unicamente in versione Stick Basic Edition al prezzo di 59,99€.