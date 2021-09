Amazon, fiume di sconti su computer portatili HP: fino a 100 Euro in meno

Oggi abbiamo segnalato sconti su un monitor da gaming e un SSD Samsung disponibili su Amazon, ma come al solito il colosso statunitense non si ferma qui. Assieme ai detti prodotti, infatti, figurano anche moltissimi computer portatili HP in offerta, sia dal design tradizionale che convertibile. Vediamo i modelli in questione.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC 14s-fq0028sl Notebook, AMD 3020e, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home S, Schermo 14" HD SVA, USB-C, HDMI, Webcam TrueVision 720p, RJ-45, Bianco: 319,99 Euro

HP – PC 15s-fq0002sl Notebook, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica Intel UHD 600, Windows 10 Home S, Schermo 15.6" HD Antiriflesso, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 329,99 Euro

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 539,99 Euro

HP – PC Pavilion 13-bb0002nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 13.3" FHD, Bang&Olufsen, Lettore Impronte Digitale, USB-C, Argento: 599,99 Euro

HP - PC Pavilion X360 14-dw1021nl Notebook Convertibile, Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica UHD Intel, Windows 10 Home, Schermo 14" FHD, Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 599,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh0001sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Graphics, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD IPS, Lettore Impronte digitali, Webcam HP 720p HD, Argento: 619,99 Euro

HP - PC Pavilion x360 14-dw1001sl Convertibile, Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD, Windows 10 Home, Schermo Touch 14", Lettore Impronte Digitali, Penna Inclusa, Argento: 639,99 Euro

HP - PC 15s-eq2006sl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD, Casse Audio, Lettore Impronte Digitali, USB-C, HDMI, Argento: 679,99 Euro

HP - PC Envy 17-cg1000sl Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, SATA 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB, Windows 10 Home, Schermo FHD IPS 17.3", Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 1.199,99 Euro

Questi sono solo alcuni dei notebook HP disponibili in promozione, posti in ordine di prezzo per soddisfare le esigenze di qualunque lettore interessato all’acquisto. In ogni caso, essi risultano tutti quanti venduti e spediti da Amazon, possono essere pagati a rate Tasso Zero con piani proposti da Amazon stessa e da Cofidis, e i clienti Prime godranno della consegna gratuita anche in un giorno.

