Amazon: fiume di sconti su mouse e tastiere da gaming Logitech

Oltre alle offerte Amazon su AirPods 3 e Xiaomi Redmi Note 10 5G, in questa settimana di maggio è possibile trovare sul medesimo portale un fiume di mouse e tastiere da gaming Logitech in sconto. Vediamo assieme nel dettaglio tutti i modelli più interessanti coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su mouse e tastiere da gaming Logitech

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 19,99 Euro

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Tasti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, Compatibile con PC e Mac, Verde: 32,99 Euro

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Attrezzatura Ufficiale di League of Legends, Sensore HERO, Leggero, Tasti Programmabili, Autonomia 250h, Memoria Integrata – Bianco: 34,99 Euro

Logitech G603 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless - Bluetooth con Ricevitore USB, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 500h, PC/Mac – Nero: 42,99 Euro

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 79,99 Euro

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero: 40,99 Euro

Logitech G512 Tastiera Gaming Meccanica, RGB LIGHTSYNC, Tasti Retroilluminati, GX Brown Tactile Switch, Telaio in alluminio spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB, QWERTY Layout Italiano, Nero: 89,99 Euro

Logitech G910 Orion Spectrum , Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero: 99,99 Euro

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Linear Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero: 149,99 Euro

In tutti i casi è sempre Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con la consegna garantita in un giorno e a costo zero ai clienti abbonati a Prime. Il pagamento a rate risulta però disponibile esclusivamente nel caso della tastiera Logitech G815 LIGHTSYNC RGB in quanto venduta a oltre 100 Euro. Segnaliamo, infine, che al momento della scrittura della rassegna manca un periodo ben definito di conclusione delle offerte.

