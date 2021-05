Amazon: fiume di sconti su smart TV Hisense, Samsung e LG, ma per pochi giorni

Amazon in queste giornate di maggio ha lanciato non solo una serie di sconti su TV Philips DVB-T2 validi per una settimana, ma parallelamente troviamo anche molti altri televisori di marchi come Hisense, Samsung e LG con tagli fino a 250 Euro rispetto al listino. Ecco quali sono i modelli coinvolti nell’iniziativa, che durerà massimo 12 giorni.

Sconti Amazon su TV Hisense, Samsung e LG

Hisense 43AE7210F , Smart TV LED Ultra HD 4K 43", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 359 Euro (449 Euro)

Ogni singolo smart TV qui proposto risulta venduto e spedito da Amazon, non manca la consegna a costo zero per gli utenti Prime e, in alcuni casi, la possibilità di effettuare il pagamento a rate mediante CreditLine di Cofidis o con il piano proposto da Amazon stessa. Ricordiamo, infine, che queste promozioni scadranno in alcuni casi tra 5 giorni, in altri tra 12 giorni; di conseguenza, consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto se risultano di vostro interesse.

Intanto il colosso di Seattle ha reso disponibile in Italia la possibilità di effettuare il pagamento in contanti per gli ordini online.