Amazon, forte sconto del 45% sull'aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo

Non sono attive solamente promozioni relative a TV su Amazon in questi ultimi giorni di gennaio 2022. Infatti, c'è anche uno sconto importante su un aspirapolvere di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'offerta, il prodotto viene proposto a 249 euro su Amazon Italia. Dal noto portale e-commerce apprendiamo che generalmente il costo sarebbe di 449 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 45%, ovvero lo sconto è di 200 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca un prodotto di questo tipo.

Ci riferiamo a un aspirapolvere senza fili che dispone di un'autonomia stimata di 40 minuti, nonché di un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati. Non mancano inoltre una base 2 in 1 da agganciare al muro e un serbatoio completamente lavabile. Tra l'altro, inclusi nel prezzo ci sono gli accessori mini-spazzola per superfici delicate, lancia per la polvere estensibile e spazzola principale Turbo Action.

Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, capite bene che la promozione avviata da Amazon Italia (non si passa per rivenditori, dato che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon) potrebbe effettivamente risultare interessante per più di qualcuno.