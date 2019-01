Amazon: forte sconto su Motorola One e Huawei Watch GT

Nuova giornata, nuovo appuntamento con le nostre offerte di elettronica ed informatica proposte da Amazon Italia ai propri clienti. Quest'oggi il rivenditore ha aggiunto ai prodotti in offerta il Motorola One, che raggiunge uno dei prezzi più bassi, ed Huawei Watch GT.

Proprio partendo dal Motorola One, lo smartphone viene proposto a 199 Euro, 100 Euro netti in meno rispetto al prezzo consigliato di 299 Euro. Il cellulare, basato su Android One, sfoggia un display da 586 pollici con risoluzione di 720x1440 pixel HD+ con densità di 275 ppi, 64 gigabyte di memoria interna, dual camera posteriore da 13 megapixel, 4 gigabyte di RAM e batteria da 3.000 mAh. Nella confezione gli utenti troveranno anche una custodia protettiva.

Prezzo molto basso anche per Huawei Watch GT, l'orologio da polso della società asiatica con monitoraggio della frequenza cardiaca, che garantisce fino a 2 settimane di durata della batteria. Nella colorazione Graphite Black può essere acquistato a 179 Euro, il 10% in meno rispetto ai 199 Euro di listino. L'orologio include anche la tecnologia GPS integrata con supporto GNSS e rilevazione dell'altitudine, altimetro, barometro, bussola geomagnetica 3+6 assi, sensore di accelerazione gravitazionale 3+6 anni, giroscopio 3+6 assi ed appunto sensore del battito cardiaco, della luce ed infrarossi.