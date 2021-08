Amazon, forte sconto sull'Asus Zenbook 13 con APU Ryzen e Schermo OLED

Oggi Amazon è proprio in vena di offerte. Dopo aver dato un'occhiata alle migliori offerte sulle Smart TV di Ferragosto, è apparsa online una nuova interessante promozione sull'Asus Zenbook con grafica discreta e schermo OLED.

Il modello Zenbook 13 UM325UA presenta un elegante corpo in alluminio ultrasottile, uno schermo da 13,3 pollici OLED con risoluzione FullHD perfetto per il cinema e soprattutto una configurazione particolarmente interessante, che lo rende adatto sia all'utilizzo in smart working che nel gaming leggero in mobilità.

Il modello offerto su Amazon infatti presenta un processore AMD Ryzen 5 5500U. Si tratta di una cosiddetta APU, o Accelerated Processing Unit, che integra al suo interno un processore di ultima generazione con architettura AMD Zen 3 ad alte prestazioni e lo combina con una grafica integrata AMD Radeon Vega 7, in grado non solo di accelerare l'interfaccia grafica del sistema operativo ma anche di produrre delle buone prestazioni nel gaming a dettagli medio-bassi.

Coadiuvato da un display dalla diagonale ridotta, la risoluzione FullHD permetterà di massimizzare il potenziale nel gioco con questo processore, affiancato nell'opera da 8GB di RAM e un SSD da 512GB.

Naturalmente, la licenza di Windows 10 è inclusa nel prezzo. Il prezzo di listino è di 899 Euro ma oggi viene proposto a soli 799 Euro con uno sconto di ben 100 Euro. Un'ottima proposta per un dispositivo di ultima generazione.