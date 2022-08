Amazon: forti sconti su TV LG OLED C1 da 48 pollici e LED da 32 pollici

Amazon in giornata odierna propone degli sconti molto interessanti su due TV LG. Protagonista è il modello OLED C1 da 48 pollici, che raggiunge un prezzo molto interessante, nonchè vicino al minimo storico, ed un televisore a LED Full HD da 32 pollici.

TV LG in offerta su Amazon

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 879 Euro

LG 32LQ63006LA Smart TV 32" Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 228,90 Euro

Sul TV LG OLED C1 è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili da 73,25 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e la consegna a casa è garantita a stretto giro di orologio, già entro sabato 6 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 12 ore. Non è disponibile sull'altro modello il pagamento a rate, mentre l'arrivo a casa è garantito nello stesso lasso di tempo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.