Amazon, prima frenata: diminuiscono i guadagni e rallentano le entrate

Nella giornata di ieri Amazon ha annunciato che nella prima volta negli ultimi due anni non ha raggiunto gli obiettivi di guadagno, ed ha svelato che nel trimestre in corso ha registrato un crollo delle entrate a causa dell'aumento delle spese per garantire la consegna in un giorno.

La società di Jeff Bezos ha anche affermato che l'investimento in spedizioni più veloci sta iniziando a ripagare: nel secondo trimestre concluso a giugno le entrate hanno riportato un aumento del 20% a 63,4 miliardi di Dollari, un numero superiore alle stime degli analisti ed il tasso di crescita del 17% previsto da Amazon ad Aprile.

I guadagni invece si aggirano a 2,63 miliardi di Dollari, in crescita rispetto al 2018 ma in calo rispetto al trimestre precedenti, quando erano pari a 3,56 miliardi di Dollari. Gli analisti avevano ne messi in preventivo 2,8 miliardi di Dollari, ed evidentemente sono rimasti delusi.

Il rallentamento della crescita delle entrate di Amazon ha rispecchiato in parte l'evoluzione delle sue attività. La società infatti da tempo sta cercando di diversificare i propri prodotti, puntando su altri mercati al di fuori dell'e-commerce. Le entrate derivanti dai servizi ai venditori sono cresciute del 23% a 12 miliardi di Dollari, mentre le vendite di annunci pubblicitari sono aumentate del 37% a 3 miliardi di Dollari.

Il comparto cloud ha registrato un calo del 40% per la prima volta da anni: il ramo societario, che gestisce le operazioni di archiviazione dei dati ed elaborazione, ha riportato ricavi per 8,3 miliardi di Dollari nel secondo trimestre, ovvero il 37% in più rispetto all'anno precedente. Il principale concorrente, Google, ha annunciato un raddoppio delle entrate del cloud a circa 2 miliardi di Dollari.

Il CFO ha dichiarato che le entrate degli Amazon Web Services sono state elevate, sebbene i cicli di vendita fluttuino a seconda dei tempi di migrazione dei clienti verso il cloud. "Stiamo crescendo più velocemente di chiunque altro" ha affermato il dirigente.

Per il prossimo trimestre Amazon ha pianificato un'espansione dei servizi a disposizione degli utenti, soprattutto a ridosso della stagione delle vacanze.

Amazon prevede di annunciare un reddito operativo compreso tra 2,1 e 3,1 miliardi di Dollari nel Q3 2019, rispetto ai 3,7 miliardi di Dollari dell'anno precedenti. Gli analisti ne avevano messo in preventivo 4,4 miliardi di dollari.

A seguito dell'annuncio, il titolo ha perso l'1% in borsa.