Amazon senza freni: presentati anche i nuovi Echo Dot e Echo Show

Neanche il tempo di parlarvi del nuovo ereader Kindle Scribe di Amazon, che già arriva un nuovo annuncio da parte del colosso di Seattle. L'azienda di Jeff Bezos, infatti, ha appena presentato i dispositivi Echo Dot ed Echo Studio di nuova generazione, che puntano tutto sul miglioramento del comparto sonoro.

Per quanto riguarda Echo Dot ed Echo Dot con orologio, infatti, i due smart speaker sono stati riprogettati per integrare un'architettura audio completamente nuova e dotata di un grande altoparlante full-range personalizzato, capace di garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto agli Echo Dot di scorsa generazione.

Inoltre, i nuovi Echo Dot garantiranno una sempre maggiore integrazione di Alexa grazie ai loro sensori di temperatura, che permettono di monitorare costantemente la casa e di impostare delle routine per accendere automaticamente il condizionatore in modo da abbassare o alzare la temperatura quando necessario. In più, accanto ai sensori di temperatura Echo Dot avrà un accelerometro, che vi permetterà di controllare il dispositivo con controlli gestuali.

Anche Echo Studio ha ricevuto dei miglioramenti audio: benché lo smart speaker di attuale generazione sia già tra i migliori in commercio, Amazon ha deciso di elevarne ulteriormente la qualità, integrando una tecnologia di elaborazione audio spaziale e un'estensione delle frequenze di riproduzione. Entrambe le novità dovrebbero migliorare il suono stereo, permettendo un ascolto più immersivo per l'utente e ricreando le prestazioni di un sistema hi-fi.

La tecnologia di estensione della gamma di frequenze, invece, garantisce prestazioni audio complessivamente migliori e, in particolare, dei medi più chiari e dei bassi più profondi. Ovviamente, poi, Echo Studio manterrà il supporto a Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Per quanto riguarda le disponibilità, Echo Dot sarà venduto al prezzo di 59,99 Euro, mentre Echo Dot con orologio costerà 69,99 Euro. Infine, Echo Studio avrà un prezzo di 199,99 Euro (che vi segnaliamo essere già scontato a 149,99 Euro): tutti e tre i device, ovviamente, saranno acquistabili su Amazon.