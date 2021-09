Amazon Fresh arriva a Torino, con la consegna della spesa in giornata ed un buono da 10€

Amazon annuncia oggi che il servizio di consegna della spesa in giornata a Torino si arricchisce con Amazon Fresh, a cui si può accedere direttamente attraverso la pagina dedicata o sull'applicazione del negozio online.

Al suo interno sono disponibili più di settemila prodotti, scelti tra un'ampia selezione di carni tra cui figurano i tagli pregiati di Chianina o Black Angus, oltre che frutti di mare e pesce fresco tra cui il pesce spada, salmone, orate ed altro. Presenti anche snack come frutta ecca e biscotti, prodotti biologici e verdure, uova e conserve, pasta ed articoli per la casa.

Nei prossimi giorni la selezione si arricchirà ancora di più con l'assortimento de La Centrale del Latte di Torino con latte, yougurt, burro, tagliarini e cappelletti freschi.

“Dopo Milano e Roma, siamo felici di continuare a portare Amazon Fresh, l'esperienza di spesa di Amazon ancora migliorata grazie alla comodità della finestra di consegna di due ore, ai clienti Amazon Prime nella città di Torino e dintorni" ha affermato Camille Bur, Country Manager, Amazon Fresh FRITES. "I clienti Amazon Prime della città potranno acquistare e ricevere la spesa in giornata con tutto ciò di cui hanno bisogno, dai prodotti locali come carne, pesce, selezione di prodotti biologici e gastronomia gourmet agli articoli per la casa e la cancelleria, e molto altro ancora."

In occasione del lancio, Amazon regala un buono sconto di 10 Euro sul primo ordine di Amazon Fresh a Torino: basta inserire il codice promozionale 10FRESH nel carrello. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Amazon Fresh italiana.