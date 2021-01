Amazon Fresh debutta in Italia: la spesa arriva a casa in due ore

Amazon annuncia oggi il lancio in Italia del servizio Amazon Fresh, che va ad espandere ulteriormente la suite di prodotti e dà agli utenti la possibilità di ricevere la spesa a casa in due ore. Come avvenuto anche in altre circostanze, però, Fresh non è disponibile ovunque.

Inizialmente infatti potranno godere di Fresh solo gli utenti di Milano e comuni limitrofi come Cologno Monzese, Rho ed Opera. Prerogativa per godere dei tempi di consegna ultraveloci è l'abbonamento Prime, che però contrariamente a quanto avviene con i prodotti "classici", non garantisce la consegna gratuita su tutto.

Come indicato da Amazon, infatti, l'importo minimo richiesto per gli ordini è di 15 Euro, mentre "la consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. La consegna all’interno di finestre di un'ora, disponibile su Amazon Fresh, ha un costo di 4,99€ per ordini superiori a 50€ e di 7,99€ per ordini di importo inferiore".

Le consegne sono attive tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte, ed avvengono sia direttamente da Amazon che dal partner U2 Supermercato.

Attualmente Amazon Fresh copre oltre 10mila prodotti che includono carni come la Scottona di Chianina di Lombardia Carni al Black Angus di Carni dal Mondo, pesce, prodotti biologici, pasta, uova, prodotti in scatola ed altro.

E' possibile accedere al servizio direttamente dalla pagina Amazon Fresh.