Amazon contro i furti di pacchi: al via i test sui Locker nelle centrali di polizia

Amazon sembra avere dei piani ben definiti per il futuro: dopo aver scoperto che l'azienda di Jeff Bezos vuole diventare "il TikTok dell'ecommerce", oggi arriva la notizia che il colosso di Seattle sta testando una nuova collocazione per i suoi Locker, che però potrebbe scoraggiare alcuni utenti dal loro utilizzo.

Infatti, il colosso delle vendite online starebbe testando dei Locker nelle centrali di polizia. Avete capito bene: se i test, che attualmente si stanno tenendo a Washington D.C., dovessero avere successo, presto potreste avere la possibilità di ritirare i vostri pacchi non solo presso supermercati e altri negozi, ma anche presso la caserma delle forze dell'ordine più vicina a casa vostra.

A riportare la notizia è il Washingtonian, che spiega che da inizio settimana la Metropolitan Police della capitale ha installato due Locker in due stazioni di polizia in quartieri diversi della città. Washington è la prima città degli Stati Uniti (e del mondo) a testare la nuova collocazione dei punti di prelievo di Amazon, ma se il test dovesse avere successo è possibile che gli sportelli vengano estesi a più centrali di polizia in tutto il mondo.

Ovviamente, la mossa del colosso di Seattle serve a ridurre il numero di furti di materiale dai Locker stessi, inserendoli in contesti in cui lo scasso di un armadietto risulta quasi impossibile (oltre che estremamente sconsigliato per la vostra fedina penale). Dall'altra parte, però, c'è da capire quante persone potrebbero usufruire della nuova opzione "poliziesca" di consegna.

Il viavai da una centrale di polizia, infatti, potrebbe intimidire diversi utenti di Amazon e, dall'altra parte, rendere più confusionario il lavoro delle forze dell'ordine. La comodità principale del programma Locker del colosso di Seattle, d'altro canto, è sempre stata quella di collocare i propri armadietti in luoghi di passaggio e in negozi già frequentati da chi ritira i pacchi: per la grande maggioranza delle persone, fortunatamente, le caserme sono luoghi di frequentazione abituale.