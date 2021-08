Amazon Gaming Week, fino 200 Euro in meno su tablet e monitor da gaming

L’Amazon Gaming Week ha preso il via nelle ultime ore e gli sconti proposti sono veramente tantissimi! Oltre alle offerte fino al 47% su accessori per PC e Console, nella medesima iniziativa rientrano anche molti tablet e monitor da gaming in promozione, con tagli di prezzo fino a 200 Euro. Vediamo assieme i modelli interessati.

Sconti Amazon su tablet e monitor da gaming

HP – Gaming x27i Monitor 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS, Antiriflesso, Tempo risposta 4 ms, AMD FreeSync, Regolazione Pivoting Inclinazione e Altezza, Comandi su schermo, DisplayPort, HDMI, Nero: 259,99 Euro

QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS, Antiriflesso, Tempo risposta 4 ms, AMD FreeSync, Regolazione Pivoting Inclinazione e Altezza, Comandi su schermo, DisplayPort, HDMI, Nero: 259,99 Euro LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe: 399,99 Euro

27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe: 399,99 Euro LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38" QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840x1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero: 1.199,99 Euro

38" QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840x1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero: 1.199,99 Euro BenQ ZOWIE XL2746S Monitor da Gioco 27'' 240 Hz, 1080P 0.5 ms, Dynamic Accuracy Plus, Supporto Regolabile in Altezza, Compatibilità a 120 Hz con PS5 e Xbox Series X: 479 Euro

Monitor da Gioco 27'' 240 Hz, 1080P 0.5 ms, Dynamic Accuracy Plus, Supporto Regolabile in Altezza, Compatibilità a 120 Hz con PS5 e Xbox Series X: 479 Euro HUAWEI MateView GT 34'' Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Black: 449 Euro

34'' Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Black: 449 Euro Huawei MatePad Tablet da 10.4 pollici, Display 2K FullView, Processore Kirin 820 a 7nm, Batteria da 7250 mAh, Ricarica da 22.5W, Wi-Fi 6, Sistema Sonoro Quad-Channel e Quad-Speaker, Midnight Grey: 199,90 Euro

da 10.4 pollici, Display 2K FullView, Processore Kirin 820 a 7nm, Batteria da 7250 mAh, Ricarica da 22.5W, Wi-Fi 6, Sistema Sonoro Quad-Channel e Quad-Speaker, Midnight Grey: 199,90 Euro HUAWEI MatePad 11 Tablet con M-pencil, 11" 120 Hz FullView Tablet HUAWEI, (6GB RAM, 128GB ROM, Qualcomm Snapdragon 865, Huawei Share, Certificazione Tuv Rheinland Dual, Wi-Fi 6), Matte Grey: 399,90 Euro

Ognuno di questi dispositivi risulta venduto e spedito da Amazon stessa; quindi, non manca la consegna senza costi aggiuntivi per utenti iscritti a Prime – in certi casi anche in 1 solo giorno – ed è pure possibile effettuare il pagamento a rate o con Cofidis al check-out o secondo il piano mensile proposto dalla società statunitense. Tra le varie opzioni di acquisto è possibile scegliere anche tra diversi piani di protezione.

Non mancano anche offerte su laptop da gaming e monitor Lenovo, fino a 250 Euro in meno.