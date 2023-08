Amazon Gaming Week 2023: MSI sconta schede madri, monitor, PC e tastiere

Mentre è in corso la GamesCom 2023 a Colonia, dove Samsung ha presentato tante novità, su Amazon è ufficialmente iniziata la Gaming Week 2023, e tra i brand che stanno proponendo prodotti a prezzi ridotti troviamo anche MSI.

Di seguito alcuni degli sconti:

MSI Vigor GK71 SONIC - Tastiera Gaming Meccanica, Sonic Red Switch, Smart Dual Touch Poggiapolsi incluso, Mystic Light, MSI Center, Layout ITALIANO QWERTY: 147,98 Euro

- Tastiera Gaming Meccanica, Sonic Red Switch, Smart Dual Touch Poggiapolsi incluso, Mystic Light, MSI Center, Layout ITALIANO QWERTY: 147,98 Euro MSI Optix MPG341QR Monitor Gaming 34" flat, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), IPS, 144Hz, 1ms (MPRT), HDMI 2.0, HDR 400, NVIDIA G-Sync Compatibile, VESA 100x100, MSI Center e Gaming Intellicence: 588 Euro

flat, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), IPS, 144Hz, 1ms (MPRT), HDMI 2.0, HDR 400, NVIDIA G-Sync Compatibile, VESA 100x100, MSI Center e Gaming Intellicence: 588 Euro MSI MEG Aegis Ti5 12VTF-072IT Gaming PC - Intel Core i9-12900KF, RTX 3080 Ti, 64GB DDR5 SDRAM, 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD, 3TB HDD - Gaming Dial, AIO Liquid Cooler, 850W 80+ Gold, Wi-Fi 6E - Windows 11 Pro: 5.599,29 Euro

- Intel Core i9-12900KF, RTX 3080 Ti, 64GB DDR5 SDRAM, 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD, 3TB HDD - Gaming Dial, AIO Liquid Cooler, 850W 80+ Gold, Wi-Fi 6E - Windows 11 Pro: 5.599,29 Euro MSI Z790 GAMING PRO WIFI Scheda Madre ATX (Socket LGA1700, DDR5): 219,99 Euro

Sui prodotti più costosi è anche possibile optare per il pagamento rateale in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, da gestire direttamente su Amazon. Ovviamente, come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!