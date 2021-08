Amazon Gaming Week, fino 250 Euro in meno su laptop da gaming e monitor Lenovo

È ufficialmente iniziata l’Amazon Gaming Week con tantissime offerte su una vasta gamma di computer portatili, accessori gaming per PC e Console e molto altro. In questa occasione specifica tratteremo, in particolare, due laptop e un monitor Lenovo con tagli di prezzo fino a 250 Euro rispetto al listino. Ecco i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon Gaming Week su laptop e monitor Lenovo

Lenovo G27-20 Gaming Monitor , Display 27" Full HD (1920x1080, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 1ms, 144Hz, Cavo DP, Input HDMI + DP) - Raven Black: 199 Euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook , Display 15.6" Full HD IPS, Processore Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Scheda grafica GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6, Windows 10, Chameleon Blue: 799 Euro

Lenovo Legion 5 Notebook, Gaming Display 15.6" FullHD 120Hz, Latenza 25ms, Processore AMD Ryzen 7 4800H, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Scheda Grafica RTX 2060 6GB GDDR6, FreeDOS, Phantom Black: 999 Euro

Tutti e tre i dispositivi Lenovo citati sono venduti e spediti da Amazon e godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno, sempre a patto che si sia iscritti all’abbonamento Prime. Inoltre, non manca il pagamento a rate con Cofidis o secondo il piano mensile pensato dal colosso dell’e-commerce stesso. Si segnala in conclusione che tutte queste offerte valgono solo per i prossimi 6 giorni, dunque fino a martedì 31 agosto 2021.

Sempre nello stesso contesto è possibile trovare anche sconti su laptop da gaming MSI, anche con scheda video NVIDIA GeForce RTX d’ultima generazione.