Amazon Gaming Week, fino al 26% di sconto su tanti ottimi monitor da gaming

Dopo avere visto tutti gli sconti sui prodotti Logitech in occasione della Amazon Gaming Week, diamo un’occhiata ai migliori monitor da gaming di marchi come Acer, AOC, Asus, LG, Philips e Samsung, curvi e non, disponibili in offerta sul sito di e-commerce per un periodo limitato.

Acer Nitro VG252QXbmiipx Monitor Gaming G-SYNC Compatible, 24,5", Display IPS Full HD, 240 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI 2.0, DP 1.2a, Lum 400cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP Inclusi: 279,90 Euro (329,90 Euro)

Predator XB253QGPbmiiprzx Monitor Gaming G-SYNC Compatible 24,5" Dispaly IPS Full HD, 144 Hz, 2 ms, HDMI 2.0, DP 1.2a, USB3.0, 400 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Speaker, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 249,90 Euro (299,90 Euro)

AOC Gaming C24G2U 59,9 cm (23,6 pollici) Monitor Curved (HDMI, DisplayPort, Hub USB, tempo di risposta 1 ms, 165 Hz, 1920 x 1080 Pixel, FreeSync Premium) nero rosso: 189,99 Euro (208,99 Euro)

ASUS VG279Q 27'' FHD (1920 x 1080) Gaming Monitor per PC, IPS, 144 Hz, 1 ms MPRT, DP, HDMI, DVI, FreeSync, Filtro Luce Blu, Flicker Free, Certificazione TUV, Nero: 289,00 Euro (339,99 Euro)

LG 29WN600 Monitor 29" UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560x1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 239,99 Euro (269,99 Euro)

Philips 272E1GAJ Monitor Gaming 27", 144 hz, 1ms, AMD Freesync Premium, Full HD, HD, HDMI, Display Port, Casse Audio Integrate, Protezione Occhi, 350cd/m2, Mega Infinity Contrast, Vesa: 179,99 Euro (207,00 Euro)

Samsung C24RG52FQU Monitor Gaming Curvo da 24 pollici, Full HD,1800R, 144 Hz, Freesync, 4 ms, Display port, 2 HDMI, Nero: 169,99 Euro (267,39 Euro)

Tutti questi monitor risultano venduti e spediti da Amazon ai rispettivi prezzi, potrebbero però apparire altri rivenditori pronti a rivenderli a cifre più basse o anche più elevate, ma comunque mostrate all’apertura della pagina. Solo per alcuni modelli risulta disponibile la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili proposte da Amazon stessa o con CreditLine di Cofidis, mentre la spedizione senza costi aggiuntivi è in tutti i casi offerta agli utenti iscritti al piano Prime.

Infine, essendo che diversi modelli risultano avere una disponibilità limitata, il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto il prima possibile nel caso siate interessati a uno dei monitor da noi consigliati.

