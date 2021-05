Amazon Gaming Week, fino 300 Euro in meno su monitor e SSD Samsung

Assieme alle offerte sui monitor da gaming Acer, Amazon sta anche per portare a conclusione la Gaming Week di cui abbiamo parlato in diverse occasioni questa settimana. In extremis, quindi, vediamo anche una serie di sconti su monitor per PC e SSD a marchio Samsung, con tagli fino a 300 Euro rispetto al prezzo stock.

Sconti Amazon monitor e SSD Samsung

Samsung Memorie MZ-76P1T0 860 PRO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5", Nero: 173,60 Euro (200,30 Euro)

Samsung S24F356 Monitor per PC 24", 4 ms, Risoluzione 1920 x 1080, Full HD, 60 Hz D-Sub, HDMI, Pannello PLS, Freesync, Nero: 109,90 Euro (150 Euro)

Samsung Monitor Odyssey C27G53T , Monitor Curvo da 27", Pannello VA, 2K 1 ms, Freesync Premium, 1 HDMI, 1 Display port, ingresso audio, Eye Saver Mode, Flicker Free Mode, Nero, Versione 2021: 299,90 Euro (359 Euro)

Samsung Monitor LC27G73TQSUXEN - Monitor Gaming Curvo G73 da 27 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero: 569 Euro (799 Euro)

Samsung Monitor G7 (LC32G73TQSUXEN) - Monitor Gaming Curvo, 32 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero, Versione 2020: 649 Euro (799 Euro)

Samsung Monitor LC49G93TSSUXEN - Monitor Gaming Curvo G93 da 49 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, nero, Versione 2020: 1.199 Euro (1.499 Euro)

Samsung Monitor Odyssey C49G93T Curvo da 49", Pannello VA, Super Ultra Wide 5,120 x 1,440, 1 ms, Freesync Premium Pro, G-sync, 1 HDMI, 2 Display port, Flicker Free Mode, Nero, Versione 2021: 1.459,90 Euro (1.679 Euro)

Tutti i succitati monitor e anche l’SSD da 1 TB risultano venduti e spediti dalla stessa Amazon, dunque risulta disponibile anche la consegna senza costi aggiuntivi e la consegna gratuita in un giorno per i pezzi già disponibili nei magazzini vicini, è sufficiente essere iscritti al piano Prime. Infine, per chi volesse dilazionare il pagamento è possibile effettuarlo a rate con CreditLine di Cofidis o con le rate proposte dal colosso dell’e-commerce.

Tra le altre proposte da non perdere in questi giorni c’è anche una vasta gamma di HDD, SSD e microSD in sconto.