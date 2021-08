Amazon Gaming Week, fino a 300 Euro di sconto su notebook Asus ROG con RTX 3080

Fortemente atteso dai più appassionati, è finalmente arrivato il tradizionale appuntamento con l'Amazon Gaming Week e con le più interessanti promozioni a tema su notebook, desktop, periferiche e accessori da gaming.

Abbiamo recentemente dato un'occhiata ai migliori monitor da Gaming in offerta, mentre oggi ci concentreremo sul cuore pulsante della postazione, poiché sono finalmente disponibili delle allettanti offerte sui notebook da Gaming della serie Asus ROG. Ecco le cosiddette Offerte Top di Amazon.

Il primo portatile del lotto in ordine di prezzo crescente, è senza dubbio l'Asus ROG Strix G15 con display FullHD da 15,6 pollici a 144Hz. Il processore è un Intel Core i7-10870H e la scheda video dedicata è la NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. A disposizione 16GB di RAM DDR4 mentre lo spazio di archiviazione è su SSD PCIe da 512GB. Il prezzo del G15 è di 1099 Euro, con una riduzione di 200 Euro.

L'Asus ROG Strix SCAR 15 offre maggiore spunto soprattutto per il gaming competitivo, grazie a un monitor FullHD a 240Hz e la scheda video RTX 2070, affiancata dal potente Intel Core i7-10875H. La RAM in questo caso è di 8GB mentre lo spazio a disposizione è di 1TB. Attualmente il prezzo ha subito un taglio del 12%, portandolo a 1599 Euro, per uno sconto superiore ai 200 Euro.

Lo Strix G17 alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni, catapultandoci nella nuova generazione di schede video grazie alla RTX 3070, accompagnata dall'ottimo processore AMD Ryzen 9 5900HX. Una combinazione di fascia elevata in grado di fornire prestazioni eccellenti su un pannello FullHD a 300Hz. Lo spazio di archiviazione anche in questo caso è di 1TB mentre la RAM è di ben 32GB di tipo DDR4-3200. Anche in questo caso il ribasso è di 200 Euro, per un prezzo finale che scende a 2199 Euro.

Il peso massimo della collezione è rappresentato dal ROG Strix SCAR 15 da 15,6 pollici con schermo antiriflesso a 300Hz, processore Ryzen 9 5900HX e l'incredibile RTX 3080 da 16GB. A corredo anche in questo caso 32GB di RAM DDR4 mentre lo spazio di archiviazione si sposta su due SSD da 1TB in configurazione RAID0 per una velocità superiore. L'asticella in questo caso si alza sensibilmente, mentre il prezzo subisce un taglio di ben 300 Euro. Lo SCAR 15 con RTX 3090 è attualmente in offerta su Amazon a 3099 Euro.