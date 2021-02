Amazon Gaming Week, fino al 31% di sconto su cuffie, RAM e accessori HyperX

In occasione della Amazon Gaming Week sul famoso sito di e-commerce potrete trovare molti prodotti di vari marchi in offerta, tra cui mouse, volanti e altre periferiche Logitech. Il brand del giorno è HyperX, di cui per un periodo limitato potrete acquistare mouse, cuffie e altri accessori in sconto fino al 31%.

Sconti Amazon Gaming Week HyperX

HyperX HX-MC004B Pulsefire Core , Mouse Gaming RGB: 19,99 Euro (39,99 Euro)

, Mouse Gaming RGB: 19,99 Euro (39,99 Euro) HyperX HX-MC002B Pulsefire Surge Mouse Gaming RGB: 47,99 Euro (69,99 Euro)

Mouse Gaming RGB: 47,99 Euro (69,99 Euro) HyperX HX-HSCS-BK Cloud Stinger , Cuffie Gaming, Nero: 41,99 Euro (59,99 Euro)

, Cuffie Gaming, Nero: 41,99 Euro (59,99 Euro) HyperX KHX-HSCP-GM Cloud II Cuffie Gaming per PC/PS4/Mac, Grigio: 84,96 Euro (99,99 Euro)

Cuffie Gaming per PC/PS4/Mac, Grigio: 84,96 Euro (99,99 Euro) HyperX Predator HX430C15PB3K2 /16 Memoria 3000 MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 16 GB Kit (2x8 GB), Nero: 89,99 Euro (130,99 Euro)

/16 Memoria 3000 MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 16 GB Kit (2x8 GB), Nero: 89,99 Euro (130,99 Euro) HyperX Predator HX429C15PB3AK4 /32 Memoria DDR4 32 GB, Kit da 4x8 GB, 2933MHz CL15 DIMM XMP RGB: 240,99 Euro (301,99 Euro)

/32 Memoria DDR4 32 GB, Kit da 4x8 GB, 2933MHz CL15 DIMM XMP RGB: 240,99 Euro (301,99 Euro) HyperX HX-CPCS-U ChargePlay Clutch - Base di Ricarica per Nintendo Switch, connettore USB Type C: 53,99 Euro (64,99 Euro)

Tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e godono della spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Solo per i prodotti HyperX più costosi, però, risulta disponibile la consegna gratuita in un giorno e/o il pagamento in 5 rate mensili di Amazon.

Infine, il kit da 4 memorie RAM DDR4 da 240,99 Euro al momento non risulta più disponibile, ma basterà acquistarlo ora per godere dello sconto e riceverle al ritorno in magazzino. Alla luce di questi possibili problemi di disponibilità, consigliamo di effettuare l’acquisto del dispositivo d’interesse il prima possibile. Per ogni altra offerta HyperX, invece, basterà visitare la pagina ufficiale su Amazon.

Sempre in occasione della Gaming Week potrete trovare poi anche tanti ottimi monitor da gaming con sconti fino al 26%.