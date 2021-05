Amazon Gaming Week, fino a 400 Euro in meno su laptop da gaming MSI

L’Amazon Gaming Week è iniziata giusto oggi, 10 maggio 2021, proponendo una vasta gamma di offerte su computer portatili, console, videogiochi, periferiche e altri accessori per i giocatori più appassionati. Tra i brand più famosi unitisi all’iniziativa c’è MSI, che garantisce sconti fino a 400 Euro in meno sui suoi laptop.

Partendo dai modelli top di gamma, ergo quelli più costosi pensati per i gamer alla ricerca di notebook altamente performanti, troviamo il modello MSI GE76 Raider dotato di display 17,3 FHD a 300Hz, GPU Nvidia GeForce RTX 3070 e CPU Intel Comet Lake i7-10870H, assieme a 32GB di RAM DDR4 e 2TB di SSD M.2 PCIe a 2.799 Euro anziché 2.999 Euro o, in alternativa, la versione con scheda video Nvidia GeForce RTX 3060 a 2.399 Euro anziché 2.499 Euro.

Scendendo di prezzo troviamo poi il modello MSI GS66 Stealth 10UG-078IT con display da 15,6” FHD a 300Hz, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q e CPU Intel Comet Lake i7-10870H, per 32GB di RAM DDR4 e 1TB di SSD, in vendita a 2.699 Euro al posto di 2.899 Euro, mentre la versione con GPU GeForce RTX 3060 sarà disponibile a 2.299 Euro anziché 2.499 Euro.

Per chi volesse contenere ancora di più la spesa è possibile trovare a 1.899 Euro anziché 2.099 Euro anche il laptop MSI GP66 Leopard 10UE-084IT equipaggiato con display 15,6” FHD, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 e CPU Intel Comet Lake i7-10870H e unità SSD NVMe PCIe da 1 TB. La versione con GPU RTX 3070, CPU Comet Lake i7-10750H e unità SSD NVMe PCIe da 512 GB sarà invece in sconto a 1.799 Euro.

Tra i modelli da gaming meno costosi figura anche MSI GF65 Thin 10UE-074IT, modello dotato di schermo da 15,6” FHD, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q, CPU Comet Lake i5-10200H e, lato memoria, 16GB di RAM e 512GB di SSD, il tutto per 1.399 Euro anziché 1.599. In alternativa, c’è anche il modello MSI GF75 Thin con ampio display FHD da 17,3”, GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e CPU Comet lake i7-10750H, per 1.299 Euro al posto di 1.599 Euro.

Per fare felici i content creator, infine, interessante sarà anche l’offerta su MSI Creator 15M A10SE-646IT dotato di schermo FHD da 15,6”, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 e CPU Comet Lake i7-10750H di casa Intel. In questo caso si parla di 1.499 Euro anziché 1.899 Euro.

Intanto Amazon propone anche grandi sconti su memorie RAM Corsair e HyperX, in attesa del tanto voluto Prime Day 2021.