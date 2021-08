Amazon Gaming Week: fino al 44% in meno su mouse, cuffie e volanti Logitech

Prosegue la Amazon Gaming Week con non solo offerte su laptop MSI da gaming ma anche periferiche Logitech con sconti fino al 44%. Da mouse a cuffie e volanti da corsa, la quantità di accessori del brand statunitense in promozione è notevole: vediamo una lista di alcune delle offerte più interessanti disponibili fino a fine agosto 2021.

Sconti Amazon su periferiche da gaming Logitech

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 22,99 Euro

Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 22,99 Euro Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury , 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 29,99 Euro

, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 29,99 Euro Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 36,99 Euro

Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 36,99 Euro Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 63 Euro

Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 63 Euro Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 84,99 Euro

Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 84,99 Euro Logitech G PRO x Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 84,99 Euro

Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 84,99 Euro Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero: 229 Euro

Tutte queste periferiche Logitech risultano vendute e spedite da Amazon, godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno per clienti Prime e, solo nel caso del volante Logitech G29, è possibile effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out. Ricordiamo infine che le offerte citate sono solo alcune tra le molte disponibili sul sito di e-commerce statunitense; dunque, vi invitiamo a consultare lo Store di Logitech per vedere ogni altra periferica del brand in promozione.

Sempre nel contesto della Amazon Gaming Week è disponibile anche un notebook ASUS ROG con RTX 3080 a 300 Euro in meno.