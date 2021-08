Amazon Gaming Week, accessori per PC e console in sconto fino al 47%

Dopo aver trattato le offerte relative ad alcuni laptop di MSI, torniamo ad approfondire l'Amazon Gaming Week (in realtà ci sono molte altre iniziative attive in contemporanea, ma faremo un "riassunto" di tutto). Tra le varie offerte disponibili, troviamo sconti fino al 47% su accessori gaming per PC e console.

I brand coinvolti sono molteplici: in questa sede tratteremo alcune promozioni legate a SteelSeries, Razer, ASUS, HP e Corsair, ma chiaramente le offerte disponibili nell'ambito dell'Amazon Gaming Week sono molte di più, quindi potrebbe interessarvi approfondire ulteriormente il noto portale e-commerce. In ogni caso, tra gli accessori in sconto troviamo cuffie, mouse, tappetini e tastiere.

Partendo da SteelSeries, uno dei brand più attivi nelle giornate dell'Amazon Gaming Week, le cuffie SteelSeries Arctis 3 vengono proposte fino al 29 agosto 2021 a 69,99 euro (al posto dei precedenti 99,99 euro, risparmio del 30%). Ci sono poi sconti legati al mouse SteelSeries Aerox 3 (54,99 euro, sconto del 21% fino al 29 agosto) e al tappetino SteelSeries QcK Prism Cloth Mouse (29,99 euro, risparmio del 25% fino al 29 agosto).

Passando invece a Razer, è attivo uno sconto sulla tastiera Razer Huntsman Tournament Edition, che viene venduta fino al 7 settembre 2021 a 79,99 euro (in precedenza costava 149,99 euro, risparmio del 47%). Fanno poi capolino offerte legate al tappetino Razer Goliathus (40,99 euro, sconto del 44% fino al 7 settembre) e alle cuffie Razer Kraken (54,99 euro, risparmio del 23% fino al 7 settembre).

Arrivando ad ASUS, tra le offerte c'è quella relativa al mouse ASUS ROG Gladius II Origin, proposto fino al 31 agosto 2021 a 59,99 euro (anziché a 80,50 euro, sconto del 25%). Altre promozioni riguardano inoltre le cuffie ASUS ROG Delta S (149,99 euro, risparmio del 23% fino al 31 agosto) e la tastiera ASUS ROG Strix Scope RX (104,99 euro, sconto del 23% fino al 31 agosto).

Per il resto, uno sconto che potrebbe interessare un certo tipo di utente è quello riguardante l'headset HP Gaming OMEN Blast, che fino al 31 agosto 2021 viene venduto a 42,99 euro (in precedenza il costo era di 69,09 euro, quindi il risparmio è del 38%).

Infine, potreste voler approfondire anche l'offerta relativa alla keyboard Corsair K63. Infatti, fino al 7 settembre 2021 quest'ultima viene proposta a 64,99 euro (anziché a 114,99 euro, sconto del 43%). Insomma, Amazon ha lanciato parecchie promozioni per quel che riguarda gli accessori gaming (ricordiamo tra l'altro che le offerte citate rappresentano solamente una selezione di quelle disponibili).