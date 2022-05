Amazon, la Gaming Week di Acer porta sconti fino a 400 Euro sui PC da gaming

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino con i prodotti da gaming, Amazon rilancia con la Gaming Week di Acer che propone una serie di sconti molto interessanti su alcuni laptop a marchio Acer, dedicati al gaming.

Di seguito i dettagli:

Acer Nitro 5 AN515-57-70MT Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, ‎Nero: 1.349 Euro (1.699 Euro)

Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY Notebook Gaming, Intel Core i7-11370H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home: 1.299 Euro (1.699 Euro)

Amazon propone la consegna, senza costi aggiuntivi, a stretto giro di orologio. L’arrivo a casa è previsto per venerdì 6 Maggio 2022 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra per due o tre anni semplicemente spuntando la casella dedicata.

Su entrambi i prodotti la scadenza delle promozioni è prevista tra cinque giorni, quindi il 7 Maggio 2022. Purtroppo, non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, come avviene per altri prodotti, mentre è disponibile quello tramite Cofidis.