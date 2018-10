Amazon Gaming Week: cuffie SteelSeries Arctis 7 e router Netgear in offerta solo per oggi

E' ufficialmente partita su Amazon la Gaming Week, una settimana di promozioni proposte dal colosso di Jeff Bezos su prodotti legati al mondo del gaming. In questa notizia abbiamo scelto per voi due prodotti che rientrano nel cartellone: un router ed un set di cuffie da gioco. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Partendo proprio dal router, si tratta del NetGear R8000, che solo per la giornata di oggi può essere acquistato a 148,79 Euro, più della metà rispetto ai 350 Euro di listino. Si tratta di un router WiFi AC320 con tecnologia Tri-band, velocità 600, 130 e 1300 Mbps e processore dual core a 1 GHz.

La funzione Smart Connect inoltre è in grado di determinare i dispositivi lenti e veloci per separare le bande ed offrire una velocità wireless ottimale, mentre il Dynamic QoS assegna la priorità del traffico in base alle esigenze: ad esempio lo streaming viene offerto senza alcuna interruzione.

Le cuffie invece sono le ultime arrivate della line SteelSeries Arctis. Si tratta di un set da gioco wireless, con tecnologia Surround DTS Headphone:X v2.0, compatibili sia per PC che Playstation 4.

Le SteelSeries Arctis 7 possono essere acquistate a 129,99 Euro, rispetto ai 179,99 Euro di listino. Anche in questo caso l'offerta è valida sino alla mezzanotte di oggi.