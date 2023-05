Amazon Gaming Week: due schede madri e due SSD M.2 in sconto per un nuovo PC da gaming

Dopo avervi mostrato le migliori offerte della Amazon Gaming Week su videogiochi, schede video e altre componenti, passiamo oggi a vedere due schede madri e due SSD M.2 in sconto presso il colosso dell'ecommerce di Seattle: se state pensando di rinnovare il vostro PC, queste offerte potrebbero fare per voi!

Partiamo con la scheda madre ASUS ROG STRIX Z790-H, proposta in sconto da un MSRP di 459 Euro ad un prezzo di 340,99 Euro, con un ribasso del 26%. Si tratta di una scheda madre Z790 compatibile con CPU Intel LGA 1700 e con case in formato ATX, dotata di quattro slot M.2 e di I/O che comprende la connettività Wi-Fi 6E, il connettore HDMI, delle porte USB 3.2 Gen2 Type-C, Thunderbolt USB-4 e l'Ethernet 2,5 Gb.

Se state cercando una componente a prezzo più basso, invece, potreste orientarvi verso una scheda madre ASUS ROG STRIX B550-F Gaming, una scheda madre con socket AM4 compatibile con CPU AMD e con RAM DDR4. La componente ha due slot M.2, una porta LAN Intel 2,5 Gb e due USB 3.2 Gen2. La scheda, compatibile con case ATX, è in sconto del 38%: si scende così da un MSRP di 235 Euro ad un prezzo di soli 144,99 Euro.

Spostandoci sugli SSD, invece, vi segnaliamo anzitutto il Samsung 970 EVO Plus da 2 TB, un SSD Interno NVMe M.2 con velocità di lettura e scrittura rispettivamente pari a 3.500 MB/s e a 3.300 MB/s. La componente è in offerta a 119,99 Euro, il 25% in meno del valore di listino, fissato a 159,99 Euro.

Il secondo SSD che vi consigliamo, invece è il Samsung 980 PRO da 2 TB, scontato da un prezzo di 219,99 Euro a uno di 154,99 Euro, pari al 30% in meno del valore di listino. Anche in questo caso, si tratta di un SSD Interno NVMe M.2, che tra l'altro vanta anche la compatibilità con PlayStation 5!