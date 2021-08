Amazon Gaming Week: fiume di offerte su periferiche Corsair, da cuffie a mouse e tastiere

Assieme ai grandi sconti su mouse, cuffie e volanti Logitech, in occasione della Amazon Gaming Week è possibile trovare anche moltissime periferiche Corsair in offerta, tra cui mouse, tastiere, tappetini, cuffie, ma anche case per PC desktop, sedie da gaming e molto altro. Vediamo alcuni dei prodotti in sconto da non perdere.

Sconti Amazon su periferiche da gaming Corsair

Corsair 275R Airflow Vetro Temprato Case Gaming Mid-Tower ATX (Pannelli Laterali in Vetro Temprato, Tre Ventole da 120 mm Incluse, Opzioni Versatili di Raffreddamento), Nero: 66,99 Euro

Airflow Vetro Temprato Case Gaming Mid-Tower ATX (Pannelli Laterali in Vetro Temprato, Tre Ventole da 120 mm Incluse, Opzioni Versatili di Raffreddamento), Nero: 66,99 Euro Corsair iCUE 4000X RGB Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Laterale ed Anteriore in Vetro Temperato, Ampio Spazio Interno, Tre Ventole RGB da 120 mm Incluse, Nero: 89,99 Euro

RGB Case ATX Mid-Tower con Vetro Temperato, Pannello Laterale ed Anteriore in Vetro Temperato, Ampio Spazio Interno, Tre Ventole RGB da 120 mm Incluse, Nero: 89,99 Euro Corsair M55 PRO RGB , Ambidestri Mouse Gaming Ottico, 12400 DPI Ottico Sensore, Leggera, 8 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB, Nero: 29,99 Euro

, Ambidestri Mouse Gaming Ottico, 12400 DPI Ottico Sensore, Leggera, 8 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB, Nero: 29,99 Euro Corsair SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 74 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero: 44,99 Euro

Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 74 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero: 44,99 Euro Corsair M65 ELITE RGB Ottico Fps Mouse Gaming, 18000 Dpi Ottico Sensore, Retroilluminazione a Rgb LED, Sistema di Regolazione del Peso, Bianco: 39,99 Euro

Ottico Fps Mouse Gaming, 18000 Dpi Ottico Sensore, Retroilluminazione a Rgb LED, Sistema di Regolazione del Peso, Bianco: 39,99 Euro Corsair VOID ELITE Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1, Microfono Omnidirezionale con PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobili Compatibilità, Rosso: 49,99 Euro

Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1, Microfono Omnidirezionale con PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobili Compatibilità, Rosso: 49,99 Euro Corsair HS60 Pro , Cuffie Gaming, Over Ear, Giallo: 49,99 Euro

, Cuffie Gaming, Over Ear, Giallo: 49,99 Euro Corsair HS70 PRO Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Wireless 2,4GHz a Bassa Latenza, 12 metri di Portata, Cancellazione del Rumore Microfono con PC, PS4 Compatibilità, Cream: 79,99 Euro

Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Wireless 2,4GHz a Bassa Latenza, 12 metri di Portata, Cancellazione del Rumore Microfono con PC, PS4 Compatibilità, Cream: 79,99 Euro Corsair K60 RGB PRO Mechanical Tastiera Gaming Meccanica, Switch CHERRY VIOLA: Lineare e Veloce, Telaio Resistente in Alluminio, Retroilluminazione RGB Personalizzabile, QWERTY, Nero: 89,99 Euro

Tutti i prodotti citati risultano venduti e spediti da Amazon, godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno per clienti iscritti a Prime e, in certi casi, il pagamento può essere effettuato a rate secondo i piani proposti da Cofidis o dalla società statunitense stessa.

Si ricorda che Amazon ha anche annunciato le offerte di settembre con tagli fino al 40%, dal 30 agosto al 7 settembre 2021.