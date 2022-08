Amazon Gaming Week: grandi offerte sulle schede grafiche GeForce RTX

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, parte oggi la Amazon Gaming Week, che fino al 9 Settembre propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti su tantissimi dispositivi legati al gaming. Tra le promozioni ne segnaliamo alcune sulle schede grafiche GeForce RTX custom.

Di seguito, nello specifico, le promozioni:

EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 ULTRA GAMING, 08G-P5-3767-KL, 8GB GDDR6, iCX3 Technology, ARGB LED, Metal Backplate, LHR: 760,07 Euro (884,99 Euro)

FTW3 ULTRA GAMING, 08G-P5-3767-KL, 8GB GDDR6, iCX3 Technology, ARGB LED, Metal Backplate, LHR: 760,07 Euro (884,99 Euro) EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING, 08G-P5-3663-KL, 8GB GDDR6, DualFan, Metal Backplate, LHR: 497,99 Euro (602,99 Euro)

XC GAMING, 08G-P5-3663-KL, 8GB GDDR6, DualFan, Metal Backplate, LHR: 497,99 Euro (602,99 Euro) Zotac GAMING GEFORCE RTX 3090 TI AMP (ZT-A30910B-10P): 1.819,99 Euro (2.407 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 31 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 23 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Le promozioni termineranno tra 10 giorni, come indicato direttamente nella scheda prodotto, o all'esaurimento delle scorte disponibili per le promozioni.

Non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, e l'importo può essere dilazionato solo scegliendo Cofidis al momento del check out. Garantita anche la possibilità di aggiungere la garanzia extra per due o tre anni semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando il relativo sovrapprezzo. I prezzi tra parentesi sono quelli precedenti alle offerte.