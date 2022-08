Amazon Gaming Week, laptop da gaming ASUS con RTX 3050 Ti al prezzo più basso di sempre

L’inizio della Amazon Gaming Week era tanto atteso da tutti gli amanti di videogiochi, che si tratti di coloro che prediligono i PC o le console. Tra periferiche e giochi in sconto emergono soprattutto i dispositivi completi, come ad esempio notebook da gaming dotati di schede video NVIDIA RTX 30 di ultima generazione.

In particolar modo, il colosso dell’e-commerce sta proponendo in questi giorni un laptop da gaming ASUS con RTX 3050 Ti in offerta:

ASUS ‎TUF Dash F15 ‎FX516PE-HN095T Notebook Gaming, FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Bianco Moonlight, 15,6": 999 euro (1.499 euro)

Come si può comprendere dalla descrizione, si tratta di un notebook con processore di fascia alta e GPU di fascia bassa, pensato appositamente per consentire l’accesso alle schede video di ultima generazione senza spendere cifre davvero elevate. Tra l’altro, il laptop ASUS ‎TUF Dash F15 è venduto al prezzo più basso di sempre grazie a questa settimana di offerta; di conseguenza, è una occasione davvero imperdibile.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti Prime. È possibile effettuare il pagamento a rate con Cofidis e acquistare anche due o tre anni di prolungamento della copertura per danni accidentali.

Ricordiamo che nel frattempo potete trovare anche schede grafiche NVIDIA RTX 30 in offerta sullo stesso portale.