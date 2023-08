Amazon Gaming Week: le migliori offerte sui monitor, da MSI a Philips

La Gaming Week 2023 di Amazon è iniziata nelle scorse ore, in concomitanza con la Gamescom di Colonia. Tra le offerte più interessanti sul portale di ecommerce di Jeff Bezos, abbiamo anche una serie di monitor da gaming di marchi come MSI, Philips e Benq in forte sconto. Eccone quattro da tenere sott'occhio.

Partiamo con il Benq Mobius EX240N da 23,8", che si trova in sconto su Amazon del 21% rispetto al prezzo consigliato: da 159,99 Euro si scende dunque a 125,99 Euro. Si tratta di un display da poco meno di 24", con refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms, dotato anche di una modalità compatibilità a 120 Hz per PlayStation 5 e Xbox Series S e X. La risoluzione è a 1920 x 1080 p, mentre la tecnologia del display è quella LED.

A qualche Euro in più troviamo il monitor da gaming MSI Optix G251PF, con diagonale da 24,5" e risoluzione 1920 x 1080 p., insieme ad un refresh rate a 165 Hz e ad un tempo di risposta di 1 ms GTG. Il prodotto, rivolto ai giocatori più esigenti su PC, è in offerta a 169 Euro, contro un MSRP fissato a 279 Euro: si tratta di uno sconto del 39%, da non lasciarsi scappare!

Saliamo ancora un po' di prezzo per vedere il monitor da gaming MSI MAG ARTYMIS 274CP, che si differenzia dai due precedenti per una generosa diagonale da 27" e per il design curvo del suo pannello LED. Anche in questo caso parliamo di un display con risoluzione a 1920 x 1080 p. e refresh rate a 165 Hz, perfetto per il gaming su PC e console di ultima generazione. A questo giro, lo sconto è del 21%, con un prezzo che scende da 249 a 179 Euro.

Infine, a 199,99 Euro sarà vostro il monitor Philips EVNIA Gaming 27M1N3500LS. Il prezzo è pari al 19% in meno del MSRP, fissato invece a 247,99 Euro. Il prodotto è uno schermo QHD con risoluzione pari a 2.560 x 1.440 p. e refresh rate a 144 Hz, dotato anche di un tempo di risposta pari a 1 ms.

