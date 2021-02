Amazon Gaming Week, le migliori offerte per mouse, cuffie e tastiere Razer

L’iniziativa Gaming Week proposta da Amazon sta per giungere al termine: dopo avere visto tutte le offerte per i prodotti HyperX e anche mouse, tastiere e volanti Logitech, vediamo infine gli sconti migliori per periferiche firmate Razer.

Sconti Amazon Gaming Week Razer

Razer DeathAdder V2 - USB Mouse da Gaming Cablato dall'Ergonomia all'Avanguardia per PC, Sensore Ottico Focus+ da 20K DPI, Cavo Speedflex, 8 Pulsanti Programmabili e Illuminazione Chroma RGB: 57,99 Euro (75,28 Euro)

- USB Mouse da Gaming Cablato dall'Ergonomia all'Avanguardia per PC, Sensore Ottico Focus+ da 20K DPI, Cavo Speedflex, 8 Pulsanti Programmabili e Illuminazione Chroma RGB: 57,99 Euro (75,28 Euro) Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero: 62,99 Euro (93,89 Euro)

Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero: 62,99 Euro (93,89 Euro) Razer Basilisk Ultimate Mouse da Gaming Senza Fili, Dotato di 11 Pulsanti Programmabili con Iluminazione Razer Chroma, Resistenza della Rotella di Scorrimento Regolabile, con Charging Dock, Nero: 125,99 Euro (158,76 Euro)

Mouse da Gaming Senza Fili, Dotato di 11 Pulsanti Programmabili con Iluminazione Razer Chroma, Resistenza della Rotella di Scorrimento Regolabile, con Charging Dock, Nero: 125,99 Euro (158,76 Euro) Razer Kraken X USB Gaming Headset, Cuffie Da Gioco Con Audio Surround Digitale 7.1, Microfono Cardiode Pieghevole, Leggere, Nero: 57,99 Euro (69,99 Euro)

USB Gaming Headset, Cuffie Da Gioco Con Audio Surround Digitale 7.1, Microfono Cardiode Pieghevole, Leggere, Nero: 57,99 Euro (69,99 Euro) Razer Kraken Tournament Edition - Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde: 67,99 Euro (99,99 Euro)

- Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde: 67,99 Euro (99,99 Euro) Razer Huntsman Tournament Edition Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Intl. US Layout, Nero: 104,99 Euro (149,99 Euro)

Tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e offrono la consegna senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti al piano Prime, assieme anche alla consegna in un giorno (ma solo in alcuni casi specifici). Inoltre, la tastiera Razer Huntsman Tournament Edition risulta essere acquistabile in 5 rate mensili pensate proprio dal colosso dell’e-commerce.

Considerato che sono le ultimissime ore della Gaming Week, se siete interessati all’acquisto il nostro consiglio è quello di completarlo il prima possibile. Su Amazon però potete anche trovare l’ultimo MacBook Pro M1 in offerta, per esattamente 210 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino.