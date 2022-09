Amazon Gaming Week: ultimi giorni delle offerte sui monitor

Ultimi giorni della Gaming Week di Amazon, che scadrà in via ufficiale il prossimo 9 Settembre 2022, e sono anche gli ultimi giorni per godere delle promozioni proposte dal colosso di Seattle sui monitor da gaming. Le promozioni sono davvero tante.

Di seguito gli sconti:

Aoc Gaming C24G2Ae Monitor Curvo Fhd Da 24" , Va Panel, 165 Hz, 1 Ms, Nero Rosso: 159 Euro (199 Euro)

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C32G73) , Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 629,90 Euro (799 Euro)

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG302 ), Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 179,90 Euro (286,11 Euro)

AOC Gaming C24G2U - Monitor curvo FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort, hub) nero/rosso: 169 Euro (239 Euro)

Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93) , Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1149 Euro (1679 Euro)

Benq Mobiuz Ex2710R Monitor Curvo Gaming , 27 Pollici, 2K, 165 Hz, 1Ms, Hdr 400, Grigio: 299,99 Euro (619 Euro)

Samsung Gaming Monitor Odyssey G5 (S27AG502) , Flat, 27", 2560x1440 (WQHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 329,90 Euro (346,40 Euro)

LG 32GN650 UltraGear Gaming Monitor 32" QHD VA HDR 10, 2560 x 1440, 1ms MBR, AMD FreeSync 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249,99 Euro (304,87 Euro)

LG 27GP950 UltraGear Gaming Monitor 27" UltraHD 4K NanoIPS 1ms HDR 600, 3840x2160, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 144Hz, HDMI 2.1 VRR, Display Port 1.4, USB 3.0, AUX, Flicker Safe, Nero: 599,99 Euro (693,10 Euro)

La selezione completa di monitor in offerta per la Gaming Week può essere consultata direttamente nella pagina dedicata sul sito Amazon.