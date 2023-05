Amazon Gaming Week, tanto schede video in sconto: c'è anche la NVIDIA RTX 4090!

La Amazon Gaming Week è partita solo poche ore fa, in parallelo alla ASUS Gaming Week, sempre su Amazon. Dopo avervi mostrato le migliori offerte targate ASUS, dunque, vi riportiamo ora alcuni sconti da non perdere sulle schede video di ogni produttore e di ogni fascia di prezzo, con un paio di "best buy" a prezzo scontatissimo!

Partendo dalla fascia più bassa, troviamo la AMD Radeon RX 6650 XT in variante MSI Gaming scontata addirittura del 52%: da un prezzo di listino di 609,99 Euro si scende infatti a soli 289,99 Euro. La scheda ha 12 GB di memoria GDDR6 su un bus a 128-bit, una frequenza di clock della memoria a 2.694 MHz e una GPU Navi 23 con architettura RDNA2 a 7 nm.

Spostandoci un pochino più in alto verso la fascia media, abbiamo la Zotac VGA Gaming GeForce RTX 3060 Ti in sconto del 28%: dal MSRP di 596,58 Euro si scende dunque ai 429,99 Euro a cui la scheda grafica viene proposta attualmente. Si tratta ovviamente di una versione custom di Zotac della RTX 3060 Ti di NVIDIA, con 8 GB di VRAM GDDR6 a 1.695 MHz e una GPU GA104 con architettura Ampere a 8 nm.

Saliamo ancora di fascia e incontriamo il primo prodotto current-gen in offerta, ossia la ASUS TUF Gaming NVIDIA RTX 4070 Ti OC, una variante firmata da ASUS della RTX 4070 Ti di NVIDIA. La componente ha una VRAM GDD6X da 12 GB a 2.760 MHz e una GPU AD104 con architettura Ada Lovelace a 4 nm. Il prezzo della scheda è di 958,99 Euro, il 26% in meno del valore di listino, fissato a 1.299,99 Euro.

Concludiamo infine con una proposta di fascia davvero altissima, ovvero la ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4090, che viene scontata del 10%: dal prezzo consigliato di 2.343,81 Euro, dunque, si scende a 2.099,99 Euro. La GPU della scheda è una AD102 con architettura Ada Lovelace a 4 nm, mentre la memoria è da 24 GB di GDDR6X a 2.610 MHz.