Amazon Gaming Week: sconti fino al 52% su prodotti Logitech, da mouse a volanti

La Amazon Gaming Week è iniziata oggi e durerà fino al 21 febbraio 2021, dunque è il momento di parlare di tutti gli sconti più interessanti del momento: dopo avere visto le offerte su accessori e dispositivi ASUS ROG, diamo un’occhiata alla lista di prodotti Logitech attualmente in sconto fino al 52%, da mouse a cuffie, tastiere e volanti.

Sconti Amazon Gaming Week Logitech

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 24,99 Euro (40,99 Euro)

con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 24,99 Euro (40,99 Euro) Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 44,99 Euro (92,99 Euro)

Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 44,99 Euro (92,99 Euro) Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse: 34,99 Euro (61,99 Euro)

Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse: 34,99 Euro (61,99 Euro) Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: 49,99 Euro (81,99 Euro)

Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: 49,99 Euro (81,99 Euro) Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming , RGB Lightsync Backlit Keys, Resistente agli schizzi, Tasti personalizzabili, Tasti multimedia personalizzabili, Layout QWERTY US, Nero: 44,99 Euro (81,99 Euro)

, RGB Lightsync Backlit Keys, Resistente agli schizzi, Tasti personalizzabili, Tasti multimedia personalizzabili, Layout QWERTY US, Nero: 44,99 Euro (81,99 Euro) Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero: 199,99 Euro (409,90 Euro)

Tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e godono della consegna senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti al piano Prime; non risulta disponibile, invece, la consegna in un giorno e, per alcuni tra questi dispositivi, il numero di unità in magazzino risulta ridotto o limitato. Per questo consigliamo di acquistare rapidamente le periferiche di vostro interesse. Infine, dato che queste non sono le uniche offerte Logitech attualmente disponibili, l’invito è di controllare nello store ufficiale su Amazon la lista completa.

Tra gli altri prodotti in offerta su Amazon abbiamo già segnalato, inoltre, una serie di prodotti Samsung tra cui TV QLED e soundbar.