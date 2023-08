Amazon Gaming Week: che sconti su questi desktop MSI con RTX 4070 e Intel Raptor Lake!

Mentre il Back to School NVIDIA sconta GPU e laptop da gaming, le battute finali della Gaming Week di Amazon vedono MSI ribassare uno dei suoi desktop preassemblati migliori di quasi 500 Euro. Se non volete assemblare un PC da gaming da soli, il MSI MAG Infinite S3 potrebbe essere la scelta perfetta per voi!

Il MSI MAG Infinite S3 13NUE-837IT è infatti in sconto del 19%, con un prezzo che scende da 2.478,56 Euro a 1.999 Euro. Per poco meno di duemila Euro, dunque, vi porterete a casa un ottimo PC da gaming con CPU Intel Core i7-13700F, GPU NVIDIA RTX 4070 8 GB e 16 GB di RAM DDR5. L'SSD del dispositivo è una memorie PCIe 4.0 NVMe da 1 TB, mentre il PSU è certificato 80+ Gold.

Come se non bastasse, il prodotto di MSI vanta un raffreddamento proprietario a liquido e la compatibilità con il Wi-Fi 6E. Infine, il MSI MAG Infinite S3 arriva con Windows 11 Home preinstallato: se volete gettarvi nel mondo del gaming su PC ma non avete alcuna intenzione di assemblare da zero un desktop su misura per voi, quella targata MSI potrebbe essere una scelta davvero ottima.

Sempre in offerta, questa volta al 14% in meno del MSRP (fissato a 2.804,27 Euro), abbiamo invece l'MSI MPG Infinite X2 13FNUE-211IT, un altro PC da gaming dotato di CPU Intel Core i7-137000KF, di GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, di 16 GB di RAM DDR5 e di un SSD da 2 TB. Anche in questo caso, il PC arriva con un PSU 80+ Gold, con il supporto per il Wi-Fi 6E e con Windows 11 Home preinstallato. Il prezzo del desktop? 2.399 Euro, durante la Gaming Week.

