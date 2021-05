Amazon Gaming Week, sconti mozzafiato su monitor ASUS, MSI e Samsung

In occasione della Amazon Gaming Week possiamo trovare non solo computer portatili da gaming MSI scontati fino a 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, ma anche una numerosa serie di monitor da gioco per marchi come ASUS, MSI e Samsung anche con cali di 230 Euro: vediamo i modelli interessati.

Sconti Amazon su monitor da gaming ASUS, MSI e Samsung

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A Gaming Monitor – 27" WQHD (2560 x 1440), IPS, 170Hz, 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur, G-SYNC Compatible ready, HDR 10: 369,99 Euro (469 Euro)

Tutti questi monitor da gaming sono venduti e spediti da Amazon, dunque dispongono della consegna senza costi aggiuntivi e, per alcuni modelli, pure della consegna gratuita in un giorno per clienti iscritti a Prime. Risulta disponibile, inoltre, l’acquisto a rate secondo il piano proposto dalla stessa Amazon, oppure secondo CreditLine di Cofidis. Le offerte in questione hanno una data di conclusione prevista per il 16 maggio 2021, dunque consigliamo di completare rapidamente l’acquisto se risultano di vostro interesse.

Non mancano anche sconti interessanti su memorie RAM Corsair e HyperX, per tagli fino al 47%.