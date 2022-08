Al via la Amazon Gaming Week: sconti su tanti prodotti fino al 9 Settembre 2022

Prende oggi il via su Amazon la Gaming Week, la nuova promozione del colosso di Seattle che fino al 9 Settembre 2022 propone un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti per il gioco. L'evento, sponsorizzato da Razer, vede la partecipazione di vari marchi.

Come si può vedere direttamente nella pagina dell'Amazon Gaming Week, è possibile portare a casa a prezzo ridotto prodotti da gaming per PC, console e mobile.

Tra le offerte troviamo anche tantissimi modelli di TV, tra cui segnaliamo l'OLED 65B1 da 65 pollici di LG a 1249 Euro, 380 Euro in meno rispetto ai 1629 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 104,09 Euro.

In offerta però troviamo anche diverse componenti, tra cui schede grafiche, schede madri ed alimentatori per PC. Ad esempio, la scheda madre ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 è disponibile a 255,99 Euro, 143,01 Euro in meno rispetto ai 399 Euro consigliati.

Non potevano mancare all'appello i monitor: a riguardo citiamo l'AOC Gaming 24G2SU da 24 pollici a 162 Euro, il 26% in meno rispetto ai 219 Euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop da gaming, in vece, l'Acer Nitro 5 passa a 1029 Euro, il 31% in meno rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore.