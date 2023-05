Amazon Gaming Week, tanti laptop MSI in sconto: ribassi fino a 900 Euro

Dopo aver raccolto le principali schede video in offerta per l'Amazon Gaming Week, sono ora i laptop targati MSI in offerta, con dei ribassi fino a 900 Euro, ad attirare l'attenzione dei videogiocatori incalliti. Ecco dunque le principali offerte del produttore taiwanese per la Gaming Week di Amazon.

Partiamo con l'MSI Vector GP76 12UHS-860IT, un notebook da gaming scontatissimo su Amazon: grazie ad un ribasso di ben 900 Euro sul prezzo di listino, pari a 2.999 Euro, potete infatti portarvi a casa il laptop al prezzo di 2.099 Euro. Uno sconto davvero ottimo, specie se consideriamo la scheda tecnica del prodotto, nella quale spiccano una CPU Intel Core i7-12700H, una GPU NVIDIA RTX 3080 Ti da 16 GB di GDDR6 e una RAM DDR4-3200 da 16 GB, insieme ad un SSD da 1 TB.

A 1.999 Euro, con uno sconto del 13% su un MSRP di 2.299 Euro, abbiamo invece l'MSI Katana 17 B12VGK-251IT, un laptop da gaming con schermo FHD da 17,3" e refresh rate da ben 144 Hz. Il dispositivo ha una scheda tecnica niente male, che combina un processore Intel Core i7-12650H con una NVIDIA RTX 4070 da GB di memoria GDDR6 come sua scheda grafica discreta. Inoltre, la RAM è da 16 GB di DDR5 a 4.800 MHz e l'SSD è da 1 TB.

Scendendo di prezzo, abbiamo poi il MSI Pulse GL76 12UEK-491IT, altro notebook con display da 17,3" e refresh rate da 144 Hz, proposto su Amazon a 1.399 Euro, il 30% in meno del MSRP, fissato invece a 1.999 Euro. Il PC ha una CPU Intel Core i7-12700H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM GDDR6, insieme a 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e ad un SSD da 1 TB.

Infine, a 1.149 Euro (il 23% in meno del valore di listino, pari a 1.499 Euro), MSI propone il Katana GF66 12UE-844IT, un notebook più compatto, con uno schermo Full-HD da 15,6", che però mantiene un refresh rate a 144 Hz. Completano la scheda tecnica del laptop la CPU Intel Core i7-12700H, la GPU NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di GDDR6, 16 GB di RAM DDR4 e un SSSD M.2 da 512 GB.