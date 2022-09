Amazon Gaming Week, tastiere da gaming Logitech anche a meno di metà prezzo

Prosegue ancora la Amazon Gaming Week valida fino al 9 settembre 2022, iniziativa grazie alla quale potete trovare molti dispositivi per il gaming a prezzi ottimi. Tra i tanti, di seguito troverete molte tastiere da gaming Logitech in offerta anche a meno di metà prezzo e al minimo storico.

Offerte Amazon su tastiere da gaming Logitech

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero: 35,99 euro

Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard, RGB Lightsync Backlit Keys, Spill-Resistant, Customizable Keys, Dedicated Multi-Media Keys, QWERTY US International Layout, Nero: 49,99 euro

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 79,99 euro

Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 79,99 euro Logitech G PRO Tastiera Gaming Meccanica - Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends, Blu/Oro, Layout US: 88,50 euro

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati Lightsync Rgb, Nero: 99,99 euro

Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati Lightsync Rgb, Nero: 99,99 euro Logitech G PRO K/DA Tastiera Gaming Meccanica Tenkeyless, Micro USB 2.0 Rimovibile, Tasti Retroilluminati, 16,8M colori LIGHTSYNC RGB, Attrezzatura Ufficiale League of Legends, US Layout ‎QWERTY: 100,99 euro

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero: 129,99 euro

Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Tastiera gaming meccanica wireless RGB senza tastierino numerico, opzioni di switch a profilo ribassato, LIGHTSYNC RGB, tecnologia wireless avanzata, Bluetooth – Nero: 159,99 euro

Spiccano in particolar modo i modelli Logitech G213, Logitech G910 e Logitech G915 TKL LIGHTSPEED venduti al prezzo più basso di sempre, mentre altre tastiere proposte scendono a meno di metà prezzo pur non raggiungendo il minimo storico.

Amazon si occupa sempre di consegna e spedizione assicurando la consegna a costo zero ai clienti Prime. Il pagamento, al solito, dev’essere effettuato in una soluzione unica per le tastiere Logitech che costano meno di 100 euro. Altrimenti, è disponibile sia l’opzione di pagamento in 5 mensilità firmata dal colosso dell’e-commerce, sia l’opzione a tasso zero con Cofidis.

Nella mattinata odierna abbiamo invece ricordato che ci sono TV OLED e monitor da gaming LG in sconto su Amazon.