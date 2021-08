Amazon Gaming Week al via: fino a 700 euro di sconto su laptop MSI RTX

Prende il via l'Amazon Gaming Week, l'evento che offre parecchie offerte dedicate ai videogiocatori. La seconda edizione di quest'anno propone, tra le altre iniziative promozionali, diversi sconti legati a laptop da gaming della lineup di MSI.

Fino al 31 agosto 2021 gli appassionati potranno acquistare, a partire dalla pagina messa a disposizione da MSI, diversi modelli a un prezzo inferiore al solito. Si arriva fino a 700 euro di sconto e c'è anche possibilità di scelta per coloro che dispongono di un budget inferiore ai 1000 euro ("soglia psicologica" generalmente presa in considerazione da un buon numero di utenti per i portatili da gaming).

Scendendo nel dettaglio dei laptop coinvolti, troviamo il modello MSI GF65 Thin, che viene proposto a un prezzo pari a 1599 euro (al posto dei precedenti 1899 euro, sconto di 300 euro). Ricordiamo che il prodotto monta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Sotto la scocca troviamo invece un processore Intel Core i7-10750H, affiancato da una scheda video RTX 3060.

Rimanendo sempre nell'ambito dei laptop da gaming con GPU RTX, non manca poi un'offerta legata a MSI GE76 Raider, che dispone di uno schermo da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 300 Hz, nonché di una CPU Intel Core i7-10870H Comet Lake e di una scheda video RTX 3070. Il costo in questo caso scende a 2299 euro (in precedenza il prezzo era di 2999 euro, quindi il possibile risparmio è pari a 700 euro). C'è inoltre uno sconto che riguarda la variante con GPU RTX 3060 di questo modello, che viene proposta a 1999 euro (anziché 2499 euro, sconto di 500 euro).

Se, invece, disponete di un budget inferiore ai 1000 euro, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla promozione relativa al modello MSI GF63 Thin. Quest'ultimo viene infatti venduto a partire da 839 euro nel contesto dell'Amazon Gaming Week. Ricordiamo che il laptop citato può presentare uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 e una CPU Intel Core i7-10750H. Consigliamo in ogni caso di valutare per bene le differenze in termini di specifiche tecniche tra i vari modelli.