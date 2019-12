Amazon: da Gennaio 2020 aumentano gli stipendi dei magazzinieri in Italia

Amazon ha diffuso oggi il classico rapporto di fine anno per fare il punto sulla situazione nel nostro paese. Il colosso di Seattle ha osservato come in Italia gli occupati siano cresciuti di oltre il 25% nel 2019, passando da 5.500 a 6.900, un dato che si aggiunge agli oltre 4 miliardi di Euro investiti nella Penisola dal 2010 al 2018.

Ma non è tutto, perchè dal prossimo Gennaio gli addetti al magazzino di Amazon in Italia beneficeranno di un aumento del salario d'ingresso di 100 Euro lordi al mese.

La compagnia di Seattle ha anche sottolineato che tutti gli operatori di magazzino ed i dipendenti a tempo indeterminato ricevono una retribuzione competitiva ed un pacchetto completo di benefit, tra cui coperture assicurative integrative, sconti per gli acquisti ed un piano pensionistico aziendale.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, sono state dislocate su oltre 20 siti in tutta Italia, da Milano a Passo Corese (RI), da Torrazza Piemonte (TO) a Cagliari. Amazon ha offerto una retribuzione competitiva e molti benefit, tra cui programmi innovativi per il settore come Career Choice e sistemi di congedo parentale.

Amazon continuerà a supportare anche le piccole e medie imprese e coloro che intendono dare il via ad una propria attività o digitalizzare quella esistente, il tutto tramite gli strumenti e servizi come Vendi su Amazon e Logistica di Amazon. Complessivamente, le aziende che vendono su Amazon hanno creato più di 18.000 posti di lavoro a tempo pieno per gestire le loro attività di vendita.

La società ha anche annunciato l'apertura di due nuovi depositi di smistamento a Bitonto (Bari) e San Giovanni Teatino (CH)