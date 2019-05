Amazon Giappone blocca le vendite dei dispositivi Huawei

Non si placano le reazioni a seguito del ban di Huawei imposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, domenica scorsa. Secondo quanto riferito dal Nikkei, Amazon Japan avrebbe smesso di vendere i prodotti Huawei sul suo negozio online, diventando l'ultima azienda in ordine cronologico a tagliare i ponti con il gigante cinese.

L'unità giapponese del colosso americano consente ancora ai venditori di terze parti di vendere dispositivi Huawei, mentre ha formalmente interrotto la vendita diretta di smartphone, tablet e PC. Come notato da vari utenti, a partire dalla giornata di oggi tutti i prodotti della compagnia asiatica sono elencati come disponibili e non è stato inserito alcun riferimento ad eventuali rifornimenti aggiuntivi.

Amazon Giappone, parlando con il Nikkei ha affermato che sta prendendo provvedimenti per garantire un'esperienza utente completa per i prodotti acquistati. Di fatto però si tratta di una reazione alle crescenti pressioni che gli Stati Uniti stanno effettuando per spingere tutti gli alleati ad impugnare il proprio ordine esecutivo.

Huawei però continua a vendere i propri dispositivi tramite altri retailer in Giappone, tra cui Rakuten su cui restano disponibili.

Nel frattempo diversi operatori telefonici asiatici hanno interrotto i preordini per i dispositivi Huawei, tra cui SoftBank, KDDI e NTT Docomo.

Donald Trump nel frattempo in una dichiarazione ha fatto capire che in caso di accordo con la Cina gli States potrebbero allentare la pressione su Huawei.