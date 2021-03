Amazon, giornata di sconti dedicati ad Apple: offerte su Mac, iPhone ed iPad

Dopo aver parlato dei Sony Days di Mediaworld, non poteva mancare il nostro appuntamento con le migliori offerte proposte da Amazon in giornata odierna. In questo giovedì di Marzo, la società di Seattle propone tanti prodotti Apple a prezzo ridotto: in lista troviamo Mac, iPhone ed anche iPad.

Sconti Apple su Amazon del 18 Marzo

Apple Mac mini (Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD): 995,67 Euro (1049 Euro)

(Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD): 995,67 Euro (1049 Euro) Apple i Pad Air (10,9", Wi-Fi + Cellular, 256GB) - Oro rosa: 878,09 Euro (979 Euro)

(10,9", Wi-Fi + Cellular, 256GB) - Oro rosa: 878,09 Euro (979 Euro) iPhone 11 Pro (64GB) - Grigio Siderale: 899 Euro (1.182,66 Euro)

Apple iPhone 12 (64GB) - nero: 849 Euro (939 Euro)

(64GB) - nero: 849 Euro (939 Euro) Apple iPhone 12 mini (64GB) - Azzurro: 769 Euro (839 Euro)

Sul Mac Mini la consegna viene garantita entro lunedì 22 Marzo, con disponibilità immediata e tutti vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Per quanto concerne l'iPad Air, invece, l'arrivo a casa è previsto entro mercoledì 24 Marzo, in quanto come indicato nella scheda tecnica, "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime". Stesso discorso anche per l'iPhone 11 Pro, che è quello che beneficia maggiormente di tali sconti rispetto al prezzo di lancio.

Su iPhone 12 è anche possibile effettuare la consegna in cinque rate mensili da 169,80 Euro l'una, che diventano 153,80 Euro per l'iPhone 12 Mini.