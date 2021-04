Amazon, giornata di sconti su iPhone 12 Mini ed SSD da 1 terabyte

Dopo aver riportato gli sconti del nuovo volantino Mediaworld, che ha preso il via nella giornata di oggi, ci spostiamo nuovamente su Amazon che propone una serie di sconti molto interessanti.

Partiamo col piatto forte della giornata: gli SSD. In giornata odierna infatti troviamo in sconto a prezzi molto convenienti un'ampia gamma di dischi allo stato solido:

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 31,20 Euro

fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 31,20 Euro Silicon Power SSD PCIe M.2 NVMe 1TB Gen3x4 R/W up to 3400/3000MB/s SSD interno: 124,99 Euro

Inoltre, segnaliamo anche l'offerta molto interessante sull'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, che scende nuovamente al suo minimo storico ed è disponibile a 699 Euro, 140 Euro in meno rispetto agli 839 Euro imposti da Apple. E' anche possibile godere del pagamento in cinque rate mensili Amazon da 139,80 Euro l'una, a tasso zero e spese zero. La consegna viene garantita entro lunedì 19 Aprile 2021, se si ordine nelle prossime ore. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon che permette anche di aggiungere la garanzia supplementare AppleCare+ per 2 anni al prezzo di 169 Euro.

Nessuna informazione come sempre sulla data di scadenza delle promozioni: il nostro consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.