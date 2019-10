Amazon: giornata di sconti su Kindle Paperwhite ed Echo Dot

Nuova giornata di sconti e promozioni per Amazon Italia. Quest'oggi il colosso di Seattle propone delle interessanti offerte sui propri prodotti, nello specifico uno smart speaker ed un ebook reader resistente all'acqua, su cui è possibile godere di uno sconto di 20 Euro.

Partendo dello smart speaker, si tratta dell'Echo Dot di terza generazione, che con consegna in un giorno gratis è disponibile al prezzo di 39,99 Euro rispetto ai 59,99 Euro, per un risparmio netto di 20 Euro (pari al 33%). Si tratta di un'offerta molto interessante sull'altoparlante intelligente basato su Alexa, che consente di ascoltare musica dai principali servizi di streaming musicale, oltre che di controllare gli altri dispositivi domotici solo con la voce.

Per quanto riguarda l'ebook reader, siamo di fronte al Kindle Paperwhite, con schermo da 6 pollici ad alta risoluzione ed 8 gigabyte di memoria interna. Il dispositivo è disponibile al prezzo di 109,99 Euro, rispetto ai 129,99 Euro di listino, anche in questo caso per un risparmio di 20 Euro (pari al 15%). L'ebook reader è sottile e leggero ed include uno schermo da 300ppi, che consente di leggere ottenendo la stessa resa visiva della carta. Grazie alla luce regolabile inoltre è anche possibile leggere in ambienti esterni ed interni.