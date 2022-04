Amazon: giornata di sconti su smartwatch e smartband Samsung ed Huawei

In giornata odierna, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su alcuni smartwatch e smartband a marchio Samsung ed Huawei. I risparmi sono fino al 49% se si confrontano i prezzi con quelli di listino.

Di seguito, nella fattispecie, la lista degli sconti:

Samsung Galaxy Watch4 Classic - SmartWatch, Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, 2021, Argento (Silver), 42mm [Versione Italiana]: 187,90 Euro (369 Euro)

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio: 229,90 Euro (299,90 Euro)

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Sakura Pink: 69,90 Euro (99 Euro)

La consegna è senza costi aggiuntivi su tutti e tre i modelli: il Galaxy Watch4 Classic arriva a casa tra il 6 ed il 10 Maggio 2022, per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Sul Watch GT Runner invece la consegna è garantita tra il 4 ed il 10 Maggio 2022, ma in questo caso il termine dell'offerta è previsto tra 11 ore, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.

Anche la promozione su Huawei Watch Fit è prevista tra 11 ore, con consegna in programma il 3 Maggio 2022.