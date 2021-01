Amazon, giornata di super sconti su iPhone, MacBook, Apple Watch ed AirPods

Giornata di super sconti dal fronte Apple quest'oggi. Dopo le promozioni di Mediaworld, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti prodotti della compagnia americana, tra cui iPhone, macBook, Apple Watch e le ormai immancabili AirPods.

Sconti Apple su Amazon

iPhone 11 Pro (256GB) - Verde Notte: 999 Euro

Nuovo Apple MacBook Pro (16", 16GB RAM, Archiviazione 512GB, Intel Core i7 a 2,6GHz) - Grigio Siderale: 2.499 Euro

Nuovo Apple MacBook Pro (16", 16GB RAM, Archiviazione 1TB, Intel Core i9 a 2,3GHz) - Argento: 2.699 Euro

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport - Bianco: 322,90 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 499 Euro

Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione): 129,89 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su tutti prodotti, e la disponibilità è ampia ad eccezione del MacBook Pro, dove però sono in arrivo nuove scorte. Non sappiamo se anche le nuove unità saranno disponibili allo stesso prezzo o no, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in questione.

Ricordiamo che in giornata odierna è partito anche lo Speciale Apple di Euronics.